Para a partida de domingo, o treinador arsenalista assegurou que as suas atletas já sabem o que "têm de fazer", desconfiando que a equipa de Nuno Cristóvão terá de "arriscar", fazendo alusão ao último encontro (0-0) entre ambos, no Estádio de Alvalade, para o campeonato.Na conferência de antevisão à segunda final consecutiva da prova 'rainha' entre as duas formações, Miguel Santos não quis abrir o jogo nem falar de estratégias, porém salientou a menagem passada no balneário é a de "confiança e empenho"."A mensagem terá uma componente mental e, se calhar, também de competente tática. Irei transmitir confiança, motivação e empenho. É um jogo que define um título. A motivação está no máximo e é um simples reforço", contou.O técnico, que assumiu o leme das arsenalistas esta temporada, não conseguiu evitar o bicampeonato do Sporting, mas acredita que poderá ter o dia mais feliz da carreira no Estádio Nacional."Espero bem que amanhã [domingo] seja o dia mais feliz da minha carreira até ao momento, não fujo a isso. Este jogo tem um componente especial e uma envolvência que transformam um jogo especial", revelou.E insistiu, frisando que o desafio só terá maior relevância se as suas atletas "fizerem história e levarem a Taça para Braga" e que, caso contrário, torna-se num "jogo normal".A guarda-redes Rute Costa reforçou as palavras do treinador e deixou claro que a ambição é de erguer pela primeira vez o troféu."É um momento especial para nós atletas e encaramos este momento para ganhar. É sempre muito especial no Estádio Nacional, o palco dos sonhos e queremos aproveitar que estamos aqui. Espero um grande jogo e um hino ao futebol feminino. Este palco pode proporcionar uma grande final", desejou.No domingo, no Estádio Nacional, no Jamor, a balança pende, em teoria, para o lado do Sporting, num jogo com início às 17:15 e no qual o Braga procura a sua primeira vitória frente às rivais e o primeiro troféu para o seu futebol feminino.