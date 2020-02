Miguel Santos: «Ficava mais preocupado se a equipa não tivesse criado oportunidades»

O Sp. Braga perdeu (1-3) na receção ao Benfica, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Taça da Liga de futebol feminino, num encontro em que os bracarenses criticaram as decisões da equipa de arbitragem durante o encontro.





No final da partida, Miguel Santos, treinador da formação minhota, não poupou a equipa de arbitragem, afirmando mesmo que "há falta sobre a Diana Gomes" antes do terceiro golo das águias, tendo mudado por completo "a dimensão mental" das guerreiras do Minho nos últimos instantes da partida."Gosto mais de falar do jogo, mas em dois de três jogos com o Benfica há decisões que não deviam ter sido tomadas. Começámos bem o jogo, adiantámo-nos no marcador e depois surge o empate num lance que devia ter sido parado no meio-campo. Na segunda parte, num lance com felicidade, o Benfica faz o 2-1, nós podíamos ter empatado, depois há uma falta sobre a Diana Gomes que não é marcada e, na sequência, é o terceiro golo do Benfica. Se assim não fosse, a dimensão mental dos últimos minutos teria sido diferente", atirou o técnico bracarense."Acho que o Braga fez um jogo bastante razoável, também dou mérito ao Benfica, mas ficava mais preocupado se a equipa não tivesse criado oportunidades de golo.""Agora, temos mais um grande jogo com o Sporting em Alcochete, vamos lá para vencer e, se assim for, estaremos na final e depois preparemos o jogo para vencer a Taça da Liga. Espero que o jogo em Alcochete seja semelhante ao último, com vitória do Braga, e que nos vários lances a análise [da equipa de arbitragem] seja correta", finalizou.