Miguel Santos quer mudar esse histórico e nota que, além de marcar mais um golo do que o Sporting, importa "ter uma atitude em campo irrepreensível".A equipa não sofre um golo há três meses e o técnico quer manter esse registo, sabendo que "o adversário é de outra valia", como disse esta terça-feira, antes do treino matinal no Estádio 1.º Maio, em Braga."Se calhar, o volume ofensivo que temos tido nos últimos jogos não vai acontecer com tanta intensidade, mas temos a convicção de que vamos fazer golos porque ofensivamente estamos mais seguros, mais confiantes, com processos mais simples e eficazes. As jogadoras é que me dão essa confiança para que eu pense que, no domingo, a equipa não vai fazer [um] golo, mas golos", disse.O técnico admitiu ainda que a conquista de um título é importante para o projeto do futebol feminino do Sporting de Braga."Os títulos dão maior visibilidade e fazem com que os sócios, adeptos e a estrutura sintam que o clube cresceu com o projeto, cria um histórico diferente e põe as coisas com uma grandiosidade maior e é isso que estamos à procura, sem dúvida", frisou.A defesa central Jana disse esperar "um grande espetáculo entre duas grandes equipas" e pediu "um pouco mais de concentração nos minutos finais", altura em que o Sporting de Braga "tem falhado" em alguns jogos com o Sporting.A experiente internacional brasileira considera que não há favoritos para domingo e garante que o Sporting de Braga vai manter o seu estilo de jogo.Laura Luís, melhor marcadora do campeonato, também atribui 50% de hipóteses para cada lado."É mais uma final e vamos, como sempre, com o objetivo de ganhar. Infelizmente, ainda não conseguimos ganhar ao Sporting, mas este jogo é outra vez 50/50. Vamos dar o nosso melhor para trazer a Taça, a cidade de Braga também merece este triunfo", afirmou.A avançada admitiu que, nos jogos com o Sporting, exista já uma "questão mental: sim, talvez seja, nos últimos minutos temos sofrido os golos que têm dado a vitória ao Sporting, mas já sabemos dessa história e penso que vamos estar mais fortes mentalmente e concentradas porque, realmente, é o que tem feito a diferença", disse.Sporting, bicampeão nacional e detentor da Taça, e Sporting de Braga, vice-campeão e finalista em 2017, defrontam-se no domingo, a partir das 17H15, no Estádio Nacional, em Oeiras.