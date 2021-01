Miguel Santos: «Sinto a equipa confiante, tranquila e com desejo de escrever uma história»

Miguel Santos, treinador da equipa feminina do Sporting de Braga, perspetivou o duelo entre bracarenses e o Benfica, a contar para a final da Taça de Portugal, agendada para as 19h45 desta terça-feira, no Estádio Municipal de Aveiro.





"Estamos à espera de um jogo muito semelhante daquele que vimos na final da Taça da Liga. Em relação a nós, iremos corrigir alguns aspetos para que a história seja diferente. Foi para isso que dedicamos este tempo de trabalho [entre as finais]. Em termos de atitude, vontade, empenho e determinação da equipa, isso vai ser igual. Não vamos mudar nada. Vamos ser uma equipa à imagem do clube: aguerrida, séria e em busca do título, para que os adeptos possam ficar contentes com o nosso empenho e esforço dentro de campo"."A moral da equipa está boa. Estivemos a analisar aquilo que fizemos bem e o que fizemos menos bem para corrigir. Sinto a equipa confiante, tranquila e com desejo de escrever uma história e um resultado final diferente [relativamente ao jogo da Taça da Liga]. É com esse espírito e plano que vamos abordar mais uma final. Estamos aqui por mérito, com um percurso em que jogamos sempre fora de casa"."Significaria um título histórico. Seria uma noite de festa. Conquistar este título significaria muito para nós. Há muito tempo que os adeptos querem este título. É uma prova especial, a "prova rainha" do futebol feminino português. É um título que ficava muito bem no museu do Clube e queremos muito conquistá-lo", terminou.