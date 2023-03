Ministério Público arquiva queixa por assédio sexual contra treinador Miguel Afonso

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito aberto que visava Miguel Afonso na sequência das queixas de jogadoras do Rio Ave, nomeadamente uma menor, de alegado assédio sexual, na época 2020/2021, avança esta sexta-feira o 'Diário de Notícias'.O MP considera que "não se mostra minimamente indiciada a prática de crime de importunação sexual" por parte do antigo treinador das equipas femininas de futebol do Rio Ave e do Famalicão.