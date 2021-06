Mónica Mendes anunciada no Servette

Mónica Mendes é a segunda jogadora a deixar o Sporting e a rumar ao Servette, depois da guarda-redes Inês Pereira ter já assinado pelos suíços.





A internacional portuguesa conta com uma passagem pela Suíça, entre 2015 e 2017, mas pelo Neunkirch, clube onde conquistou o campeonato e a taça. Aos 28 anos, a defesa rubricou um contrato válido por duas temporadas.A jogadora conta com um vasto currículo, tendo passagens pelos Estados Unidos, Chipre, Noruega e, mais recentemente, pelo futebol italiano, onde representou o Brescia e o Milan, antes de assinar pelo Sporting na temporada passada.Na chegada ao Servette, Mónica Mendes assume que o projeto apresentado foi desafiante e que vai com objetivos elevados."Acima de tudo o que me levou a ir para o Servette foi o projeto, ser campeã, ganhar a taça e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões. Este tipo de projetos cativa-me e demonstra o profissionalismo do clube e a aposta que fazem no futebol feminino", revelou.Apesar de se mudar para o mesmo clube que Inês Pereira, a defesa contou aque não falou com a guarda-redes antes de assinarem contrato. "Por acaso não falámos, quando soube da Inês Pereira eu já tinha as coisas fechadas, mas foi uma agradável surpresa", afirmou.Richard Feuz, diretor desportivo do clube suíço, ressalva que "a experiência da Mónica ao nível internacional é uma vantagem definitiva para a nossa organização. O seu conhecimento do campeonato suíço, que já conquistou no passado, será útil para alcançar os objetivos que nos propusemos".