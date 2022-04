«Mulheres são mais emocionais do que os homens»: selecionador norte-irlandês em apuros após esta frase

A seleção feminina da Irlanda do Norte perdeu esta terça-feira por 5-0 diante da congénere da Inglaterra, disse adeus a qualquer chance de apuramento para o Mundial e, após o encontro, o técnico Kenny Shiels deixou algumas frases que levaram a uma enorme onda de críticas no país. Tudo por causa de uma justificação vista como "bizarra" para o facto da sua seleção ter sofrido quatro golos no espaço de 27 minutos - entre os 52 e 79."Sinto que elas [Inglaterra] estavam a sofrer um pouco para abrir espaços até terem a vantagem psicológica de ficarem com dois golos acima. No futebol feminino podes reparar que, se olhares ao padrão, quando uma equipa sofre um golo, acaba por sofrer um segundo pouco tempo depois. Isso acontece porque as raparigas e as mulheres são mais emocionais do que os homens, por isso não conseguem gerir bem um golo sofrido", atirou o técnico, que praticamente de imediato foi alvo de duras críticas pela sua referência apontada como sexista.Um dos críticos foi Ian Wright, uma figura histórica do futebol inglês, que considerou as declarações como "parvoíces". "A falar das mulheres serem emocionais... Esse homem não deve ter visto as vezes em que eu chorei em campo", escreveu no Twitter o antigo jogador do Arsenal.As críticas foram de tal forma duras que Shiels acabou por se ver obrigado a pedir desculpas pelas suas declarações. "Peço perdão pelas ofensas que poderei ter causado. A noite passada foi um momento especial para o futebol na Irlanda do Norte e estou muito orgulhoso por orientar este grupo de jogadoras que são modelos a seguir por tantas raparigas e rapazes em todo o país. Sou defensor do futebol feminino e apaixonado por dar oportunidades para mulheres e raparigas evoluírem".