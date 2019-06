Mundial'2019: Brasileiras e inglesas provam favoritismo

As seleções de futebol feminino do Brasil e da Itália ganharam este domingo vantagem no grupo C do campeonato do Mundo, com triunfos sobre a Austrália e Jamaica, respetivamente, enquanto a Inglaterra bateu a Escócia por 2-1.Surpresa maior o êxito das transalpinas, 15.ª do ranking da FIFA, que deram a volta às australianas, sextas, que se adiantaram de penálti, mas não resistiram a um bis de Barbara Bonansea.Aos 22', Samantha Kerr precisou da recarga para inaugurar o marcador, após permitir a defesa do seu penálti, resultado com que se chegou ao intervalo em Valenciennes.As australianas começaram a desabar aos 56', com uma displicência defensiva a permitir a Barbara Bonansea pegar na bola e correr para a baliza, sendo que na hora de rematar ainda escorregou, porém, caprichosamente, a bola seguiu para a baliza e foi golo.A segundos do fim, aos 90'+5, um cruzamento da direita, a guarda-redes australiana saiu em falso e Bonanasea, nas suas costas, cabeceou para o fundo as redes, garantindo a reviravolta.Em Grenoble, a veterana avançada Cristiane, de 34 anos, fez um hat-trick no triunfo do Brasil, 10.ª seleção do Mundo, por 3-0 sobre a Jamaica, 53.º do ranking FIFA, num desafio em que Andressa (38) desperdiçou um penálti.O primeiro golo, aos 14', foi de cabeça após cruzamento na esquerda, o segundo, aos 50', um carrinho vitorioso ao segundo poste, e finalmente, aos 64', um livre direto em que a bola bateu na trave e ultrapassou depois a linha fatal.No grupo D, a Inglaterra venceu a Escócia por 2-1 em Nice e agora a dupla espera pelo Argentina-Japão de segunda-feira para fazer contas.As inglesas adiantaram-se de penálti -- um cruzamento, à queima-roupa, levou a bola a roçar em braço adversário que o VAR puniu -- por Nikita Parris (14'), ampliando aos 40' por Ellen White, aproveitando a incapacidade das adversárias para aliviar a bola em duas ocasiões.Em contra-ataque, Claire Emslie ainda reduziu para 2-1 aos 79 minutos, contudo as 20.ª do ranking FIFA não conseguiram evitar a derrota frente às vizinhas inglesas, terceiras da mesma classificação.