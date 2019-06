Mundial'2019: Canadá confirma favoritismo diante dos Camarões

O Canadá venceu esta segunda-feira os Camarões por 1-0 no campeonato de Mundo de futebol feminino, que decorre em França, numa ronda em que a Argentina travou o Japão, ao impor um nulo.Quintas do ranking FIFA, as canadianas bateram as africanas, 46.ªs do mundo, com um golo solitário da defesa Kadiesha Buchanan, que, num pontapé de canto, surgiu na pequena área sem marcação e cabeceou para o fundo das redes.Agora esperam pelo outro jogo no grupo E, que naterça-feira vai opor a Holanda à Nova Zelândia.Na poule D, na qual a Inglaterra tinha batido a Escócia por 2-1, a Argentina, 37.ª do mundo, e o Japão, campeão mundial em 2011 e atual sétimo do ranking, empataram a zero, resultado que penaliza o domínio das sul-americanas.Na terça-feira, jogam ainda Chile e Suécia, enquanto as detentoras do título, as norte-americanas, se estreiam com a Tailândia, procurando o quarto cetro em oito edições da competição.