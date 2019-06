Mundial'2019: França e Alemanha com o pleno lideram isoladas

França e Alemanha isolaram-se esta quarta-feira na liderança dos grupos A e B do campeonato do Mundo de futebol feminino, o oitavo da história, no qual os Estados Unidos defendem o título.A anfitriã França, quarta do ranking FIFA, bateu a Noruega, 12.ª, por 2-1, enquanto a Alemanha, segunda da classificação, venceu a Espanha, 13.ª, por 1-0.Após uma primeira parte sem golos, as gaulesas adiantaram-se por Valérie Gauvin (46), que se antecipou a uma contrária e rematou para o fundo das redes uma bola vinda da esquerda.Dez minutos depois, a defesa Wendie Renard cometeu um erro invulgar, pois, sozinha ao segundo poste, atirou para o fundo das redes, quando pretendia ceder pontapé de canto.A colega Eugénie Le Sommer 'ilibou-a' aos 72, quando converteu de uma grande penalidade, a castigar entrada faltosa de uma contrária.A França tem como melhor desempenho na prova o quarto lugar em 2011, já a Noruega foi vice-campeã na primeira edição, em 1991, conquistando o título quatro anos mais tarde.A Coreia do Sul, 14.ª do 'ranking FIFA', era favorita frente à Nigéria, 38.ª, e até dominou nas estatísticas, contudo perdeu por 2-0.O desaire começou com autogolo de Yeon Kim (28), quando, após lançamento longo do meio-campo, em lance aparentemente inofensivo, cortou deficientemente, enganando a sua guarda-redes.Já no segundo tempo, Asisat Lamina Oshoala (75) recuperou em velocidade, ganhou na luta corpo a corpo com uma defesa, fintou a guarda-redes e, já com angulo diminuto, atirou para o 2-0.Com estes resultados, a França comanda com seis pontos, seguida da Noruega e Nigéria com três, sendo que a Coreia do Sul ainda está a zerosNo grupo B, a Alemanha, campeã mundial em 2003 e 2007, isolou-se no comando após bater a Espanha com golo único da médio Sara Däbritz, aos 42 minutos, que aproveitou defesa incompleta da guarda-redes e cerimónia de uma contrária no alívio para marcar, de carrinho, na pequena área.As germânicas lideram com seis pontos em dois jogos, enquanto a Espanha soma três: China e África do Sul, que ainda não pontuaram, defrontam-se quinta-feira.