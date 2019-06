Mundial'2019: Holanda e Canadá nos 'oitavos'

Holanda e Canadá apuraram-se este sábado no grupo E para os oitavos de final do Mundial de futebol feminino de França, com triunfos sobre os Camarões e a Nova Zelândia, respetivamente.Oitavas do ranking FIFA, as holandesas baterem as camaronesas (46.ªs), por 3-1, inaugurando o marcador aos 41 minutos com lance ao primeiro toque concluído com cabeceamento em voo de Vivianne Miedema.As africanas empataram logo de seguida, aos 43, ao aproveitarem desatenção da defesa, já que, num lançamento longo, Gabrielle Onguene deixou as rivais para trás, de cabeça tirou a guarda-redes do caminho e depois atirou para a baliza deserta.A laranja mecânica voltou à liderança em livre estudado, que contou com um mau corte rival na pequena área, com a bola chegar aos pés de Dominique Bloodworth (48) que só teve de encostar.As dúvidas quanto às vencedoras foram definitivamente dissipadas aos 85, novamente por Vivianne Miedema, em lance individual culminado com forte pontapé.O Canadá, no quinto lugar do ranking, impôs-se à Nova Zelândia (19), por 2-0, com ambos os tentos já na segunda parte.Aos 48, a jovem Jessie Fleming acompanhou um contra-ataque de Nichelle Prince que cruzou atrasado para o seu remate de primeira.O desafio ficou praticamente resolvido aos 79, quando Nichelle Prince foi lesta a recargar uma bola devolvida pelo poste, após cabeceamento de colega.Holanda e Canadá somam o pleno de seis pontos em dois jogos, enquanto Nova Zelândia e Camarões continuam a zeros.