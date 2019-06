Mundial'2019: Inglaterra é a primeira semifinalista ao eliminar Noruega

A Inglaterra tornou-se esta quinta-feira na primeira semifinalista do Mundial de futebol feminino, ao vencer a Noruega, por 3-0, e vai agora defrontar a vencedora do encontro entre a anfitriã França e os Estados Unidos.No único jogo do dia dos quartos de final, disputado em Le Havre, as inglesas não tiveram dificuldades em bater as nórdicas, adiantando-se no marcador à passagem do minuto 3, por intermédio de Jill Scott, com o segundo golo (40') a surgir já perto do tempo de descanso, por Ellen White.Lucy Bronze, aos 57', sentenciou a partida, que podia ter tido contornos mais dilatados a favor da seleção dos Três Leões, não fosse a grande penalidade desperdiçada por Nikita Parris (83').Para conhecer o seu adversário, a Inglaterra fica agora a aguardar o desfecho do encontro mais aguardado dos quartos de final, que opõe na sexta-feira a equipa da casa aos Estados Unidos, campeões em título, no Parque dos Príncipes, em Paris.Nos outros desafios dos 'quartos', agendados para sábado, a Itália mede forças com a Holanda, enquanto a Alemanha enfrenta a Suécia.