Mundial'2019: Itália e Inglaterra isolam-se no comando dos grupos C e D

A Itália e a Inglaterra isolaram-se esta sexta-feira no comando dos grupos C e D do campeonato do mundo feminino de futebol, após goleada 5-0 à Jamaica e triunfo 1-0 sobre a Argentina, respetivamente.No duelo mais equilibrado da jornada, as inglesas venceram com golo solitário da experiente avançada Jodie Taylor, aos 61 minutos, a encostar um cruzamento de Bethany Mead na esquerda.Antes, aos 28 minutos, Nikita Parris dispôs de um penálti, contudo a guarda-redes Vanina Correa desviou para a base do poste, mantendo, na altura, o nulo.As inglesas somam seis pontos, face aos quatro das japonesas, que venceram a Escócia por 2-1, enquanto a Argentina tem apenas um ponto e as escocesas ainda estão a zero.No grupo D, a Itália goleou a Jamaica por 5-0, com um 'hat-trick' de Cristiana Girelli (12, de penálti, 25 e 46) e 'bis' de Aurora Galli (71 e 81).As transalpinas somam seis pontos, mais três do que a Austrália e Brasil, com vantagem para a equipa da Oceânia, que na quinta-feira venceu as 'canarinhas' por 3-2, enquanto a Jamaica ainda não pontuou.