Mundial'2019: Nigéria e Camarões fecham grupo de equipas apuradas para os oitavos-de-final

Nigéria e Camarões fecharam esta quinta-feira o lote de 16 equipas que vão disputar os oitavos-de-final do Mundial de futebol feminino, a decorrer em França, enquanto Holanda e Estados Unidos confirmaram o primeiro lugar dos respetivos grupos.Em Montpellier, no grupo E, um golo de Nchout, aos 90+5 minutos, deu a passagem aos Camarões, no triunfo por 2-1 sobre a Nova Zelândia, que acabou eliminada.Nchout já tinha marcado aos 57 minutos, mas a Nova Zelândia reentrou na luta pelo apuramento aos 80, graças a um autogolo de Awona.A seleção africana terminou como uma das melhores terceiras classificadas e, com este triunfo, 'matou' as esperanças da Argentina, que precisava de um empate para ainda ter possibilidades.Em Reims, a Holanda, campeã europeia, fechou a primeira fase da prova com o primeiro lugar do agrupamento e com um triunfo por 2-1 sobre o Canadá, que também segue para os 'oitavos'.Ainda mais dramático foi o apuramento da Nigéria, que assistiu à jornada no 'sofá', e a eliminação do Chile, que ficou a um golo de garantir o apuramento e deixar pelo caminho as africanas.No grupo F, a seleção chilena bateu a Tailândia 'apenas' por 2-0 e desperdiçou uma grande penalidade já nos minutos finais, em Rennes.Depois de uma primeira parte sem golos, Waraporn, a guarda-redes da Tailândia, num lance infeliz, aos 48 minutos, deu vantagem ao Chile e Urrutia, aos 80, aumentou a diferença.A um golo do apuramento, Lara acertou na barra, na marcação de uma grande penalidade, aos 85 minutos, e terminou o jogo em lágrimas.Os Estados Unidos, atuais detentores do título, fizeram o pleno no agrupamento, com 18 golos marcados e nenhum sofrido, depois de bater a Suécia, por 2-0, em Le Havre.Horan, logo aos três minutos, e Andersson, na própria baliza, aos 50, assinaram o nome na lista dos marcadores.Nos 'oitavos', as norte-americanas vão continuar a defesa do título frente à Espanha, enquanto o Japão, vice-campeão, tem encontro marcado com a Holanda.Os Camarões vão defrontar a Inglaterra, enquanto a Nigéria tem duelo marcado com a Alemanha.O Mundial cumpre um dia de descanso na sexta-feira e no sábado arranca os oitavos de final, com os jogos Noruega-Austrália e Alemanha-Nigéria.França-Brasil, Itália-China e Suécia-Canadá completam os quadro de jogos da próxima fase.