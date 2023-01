Mundial'2023 feminino com mais de meio milhão de bilhetes vendidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Campeonato do Mundo feminino de futebol, que este ano se disputa na Austrália e na Nova Zelândia, conta já com mais de meio milhão de bilhetes vendidos em mais de 120 países, revelou esta terça-feira a FIFA.

"Isto sublinha a fantástica atração do futebol feminino e a paixão que inspira entre os adeptos de todo o mundo, que querem fazer parte deste evento FIFA e vê-lo alcançar #BeyondGreatness ("Para além da grandeza", o lema do evento)", regozijou-se a secretária-geral do organismo, a senegalesa Fatma Samoura.

Além da Austrália e Nova Zelândia, países anfitriões, a maior procura por ingressos tem-se verificado nos Estados Unidos, Inglaterra, Qatar, Alemanha, China, Canadá, República da Irlanda e França, as 10 nações maiores compradoras, até ao momento.

A final da competição, em 20 de agosto, em Sidney, que se disputa exatamente um mês depois da abertura, no estádio Éden Park, em Auckland, é o jogo que tem despertado maior interesse.

O Mundial deste ano será o primeiro a ser organizado em conjunto por dois países e vai igualmente estrear o formato de 32 seleções participantes.

Portugal procura a primeira participação num Campeonato do Mundo feminino, tendo para isso de ultrapassar um derradeiro obstáculo, diante de Camarões ou Tailândia, em 22 de fevereiro, num 'play-off' intercontinental.