Nágela reforça Sp. Braga

Nágela é a mais recente contratação da equipa de futebol feminino do Sp. Braga, revelou esta quarta-feira o clube minhoto.

Internacional nas camadas jovens do Brasil, a central brasileira de 26 anos, chega do futebol espanhol, onde representou o CD Logroño, tendo ainda alinhado pelas islandesas do Stjarnan.

"Sempre tive vontade de jogar na liga portuguesa. Tive amigas que passaram pelo clube e por isso acompanhei sempre o Sporting de Braga e o futebol feminino português", revelou ao site oficial do clube.

Nágela frisou a "estrutura impecável" dos minhotos e descreveu-se como "muito competitiva" e que "não gosta de perder".

"Estou a realizar um sonho. Vou dar o melhor de mim para o Sporting de Braga voltar a ser campeão e disputar a Champions League", disse.