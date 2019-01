Norte-americana do Sporting lesiona-se e só volta a jogar na próxima época

Más notícias para a equipa de futebol feminino do Sporting. A norte-americana Sharon Wojcik, de 25 anos, viu confirmadas as piores previsões na sequência da lesão sofrida no fim de semana diante da Ovarense, com os exames efetuados a revelarem uma rotura no ligamento cruzado anterior direito, que obrigará a uma longa paragem.De acordo com o Sporting, a norte-americana será operada esta quarta-feira e o período previsto de recuperação da lesão é de sete meses.