Norte-americanas Murnan e Keane renovam pelo Sp. Braga

As futebolistas norte-americanas Murnan e Keane renovaram contrato com o Sporting de Braga, informou esta sexta-feira o campeão nacional de futebol feminino."O Sporting de Braga garante, assim, a continuidade de duas atletas importantíssimas para a luta pelos objetivos das próximas temporadas", indica a nota publicada no sítio oficial dos bracarenses na Internet.A centrocampista Murnan, de 25 anos, completou um total de 22 jogos nas diversas competições na temporada 2018/19, tendo ajudado a conquistar dois títulos inéditos na história do clube minhoto: a Supertaça e o título nacional.A avançada Keane, de 26 anos, "fez simplesmente uma época de sonho", com um total de 23 jogos e 17 golos em 2018/19.