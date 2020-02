Novas caras do Benfica brilham

O Benfica deu mais um passo para regressar à final da Taça de Portugal feminina, depois de levar facilmente a melhor na receção ao Amora. O resultado (11-2) não deixa margem para dúvidas, tendo a equipa orientada por Luís Andrade deixado bem claro esse domínio logo desde o apito inicial. Por essa razão, foi com naturalidade que as águias abriram as contas logo aos 13’, com Nycole a aproveitar um penálti.

Daí para a frente, o pé nunca saiu do acelerador. Em grande estiveram três atletas que chegaram ao Benfica no mercado de inverno e se estrearam a marcar, com destaque para Mimi Asom, norte-americana que assinou um póquer. Já a sueca Julia Spetsmark fez um hat trick, enquanto a sul-africana Thembi Kgatlana saltou do banco para faturar duas vezes. Nycole apontou o outro golo.

No lado do Amora, a formação do segundo escalão, orientada por Ademar Colaço, bem tentou remar contra a maré e alcançou um feito apenas ao alcance do Sporting esta temporada: marcar dois golos às encarnadas. A autora desses dois tiros certeiros foi Mafalda Marujo, a fazer o 1-8 e o 2-11.

Desta maneira, o Benfica continua na corrida pela revalidação do troféu, sendo que o próximo adversário é o Famalicão, também da 2ª Divisão, que goleou o Grijó (5-1). O outro duelo será entre Estoril e Sp. Braga.