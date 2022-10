Novo treinador de futebol feminino do Famalicão acusado de assédio e absolvido pela FPF, avança o 'Público'

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Famalica~o Feminino (@fcfamalicaofeminino)

Marco Ramos, novo treinador da equipa feminina do Famalicão, foi alvo de acusações de assédio psicológico, racismo e xenofobia quando orientava o clube Atlético Ouriense mas foi absolvido pela FPF por falta de provas, avança o 'Público' esta segunda-feira. O jornal falou com a queixosa, Victoria Markowicz Gerard, que sofre de depressão e acabou por abandonar o futebol.A atacante brasileira refere que Marco Ramos "tratava as jogadores muito mal de um modo geral, com muita falta de educação, rispidez e grosseria".De acordo com o testemunho, o treinador utilizava expressões como "aquela preta" e "aquela brasileira do caralho".