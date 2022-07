Número de espetadores do Europeu feminino já dobrou para recorde de quase meio milhão

O número de espetadores do Euro'2022 de futebol feminino, em Inglaterra, já dobrou face à última edição, atingindo um total de 487.683, quando falta disputar a final entre a seleção anfitriã e a Alemanha, revelou esta quinta-feira a UEFA.

Em 2017, na Holanda, a assistência total atingiu as 240.055 pessoas, pelo que o atual torneio vai bater o recorde de espetadores, com cerca de 100 mil crianças a fazer parte do 'bolo', e com as mulheres a representarem quase metade dos espetadores (47%).

Na final do próximo domingo, que vai ser disputada em Wembley, Londres, estádio com capacidade para mais de 87 mil espetadores, estes números vão 'engordar' ainda mais.

Até ao momento, a maior assistência numa partida da fase final de um campeonato da Europa, tanto masculino como feminino, foi a final masculina de 1964, entre a Espanha e a União Soviética, com 79.115 presentes no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

No Euro'2022 feminino, o jogo entre a Inglaterra e a Áustria (1-0), na fase de grupos, no estádio Old Trafford, em Manchester, foi o que contou até ao momento com mais adeptos nas bancados (68.871), batendo o recorde da competição.