Nuno Cristóvão critica "pormenores extra-futebol" antes da visita a Braga

O treinador da equipa de futebol feminino do Sporting apontou esta quinta-feira alguns "pormenores extra futebol" como os responsáveis pelas duas derrotas anteriores sofridas pelas leoas nesta época frente ao Sporting de Braga.Na antevisão do decisivo desafio de domingo, no terreno das minhotas, Nuno Cristóvão repetiu que as vitórias do adversário "não mereciam ser ensombradas" por esses detalhes, que, no seu entender, "resolveram os jogos" a favor do Sporting de Braga."Acho mal que, dos três jogos anteriores entre as duas melhores equipas do país, nenhum tenha sido apitado por árbitros internacionais", recordou o técnico 'verde e branco' em pleno relvado da Academia de Alcochete, onde o Sporting prepara o 'assalto' à liderança da I Liga portuguesa de futebol feminino.Para 'roubar' o primeiro lugar ao Sporting de Braga, as 'leoas' precisam de vencer o desafio de domingo, da penúltima jornada do campeonato, por três golos de diferença, uma vez que na primeira volta, em Alcochete, saíram derrotadas por 2-0."É o jogo do título, não vale a pena estar com rodeios, sabemos o que está em questão e é natural que o treinador do Sporting de Braga considere a sua equipa favorita, pois está na frente e com grande vantagem em todos os critérios de desempate", admitiu ainda Nuno Cristóvão, ao ser confrontado com a opinião do seu adversário, proferida durante a manhã.Por sua vez, Ana Borges concordou que as duas equipas são muito parecidas e assinalou "erros que não se podem cometer a este nível" para justificar os desaires anteriores."O Sporting de Braga tem uma grande equipa, mas o plantel do Sporting também tem muita qualidade e só tem de o demonstrar", disse a avançada 'leonina', lembrando que a sua equipa "depende apenas de si própria".Já a ponta de lança Carolina Mendes assegurou que não falta motivação para "trazer os três pontos com a margem de golos necessária" para ultrapassar as bracarenses na tabela."Este é o jogo em que todas as jogadoras gostavam de estar e é claro que estamos super confiantes", assumiu a autora de 10 golos em 23 jogos disputados nesta temporada.Carolina tem a noção de que o Sporting de Braga "é o adversário mais forte", mas diz que o Sporting quer "fazer história" no domingo e que a equipa está moralizada pela goleada alcançada na jornada anterior."Ganhar 11-0 nas vésperas de um jogo tão importante dá outro alento, sobretudo sabendo que vamos ter de marcar pelo menos três golos ao Sporting de Braga", assumiu Carolina Mendes.