Nuno Cristóvão espera quebrar 'jejum' do Sporting contra o Sp. Braga

O Sporting visita este sábado o Sporting de Braga para os oitavos-de-final da Taça de Portugal em futebol feminino e o técnico leonino, Nuno Cristóvão, ambiciona somar o primeiro triunfo da época diante do rival minhoto.Apesar do domínio das épocas anteriores, as leoas viram a equipa arsenalista conquistar esta temporada a Supertaça e triunfar no jogo do campeonato nacional realizado no reduto sportinguista, ocupando isoladamente o primeiro lugar da prova, com mais três pontos do que as campeãs. Questionado sobre o peso desse passado recente, o treinador leonino disse esperar que ele não perturbe as jogadoras."Trabalhamos todas as semanas para que isso não aconteça, tanto do ponto de vista técnico-tático como mental. É verdade que perdemos um jogo nas grandes penalidades e outro aqui em que tivemos 45 minutos muito maus que ditaram o desfecho do encontro. Mas o passado é passado e o que nos interessa é o presente. Espero que esse não seja um fator decisivo", afirmou o técnico aos jornalistas, antes de mais um treino na Academia de Alcochete.O histórico da presente época, aliado ao fator casa, poderia significar um possível favoritismo do conjunto arsenalista para esta eliminatória. Porém, Nuno Cristóvão lembrou que nem quando o Sporting dominava os resultados dos jogos com o Braga se considerou favorito."Da mesma maneira que quando estávamos na frente eu dizia que as hipóteses eram 50-50, não me parece correto dizer exatamente o contrário. O facto de o Sporting de Braga jogar no campo que lhe dá maior conforto pode traduzir-se numa pequena vantagem, mas recordo que em Braga nunca perdemos e queremos manter esse registo", afirmou.Sem deixar de citar a expressão 'mata-mata', celebrizada em Portugal pelo antigo selecionador nacional Luiz Felipe Scolari, o treinador da equipa feminina do Sporting vincou uma preparação semelhante à dos outros encontros, mesmo tendo em conta que é perante um rival direto na luta pelos títulos."Todos os jogos são especiais. É um jogo difícil, com um grande adversário, são os finalistas da época passada e uma das equipas vai ficar pelo caminho. É mesmo assim: uma equipa vai seguir em frente, feliz, e outra vai ficar dececionada. De resto, é um jogo como os outros, que preparámos com os meios disponíveis. Estamos preparados para o enfrentar", frisou.Por sua vez, a internacional portuguesa Ana Borges rejeitou considerar a partida de sábado como uma "final antecipada" e lembrou que a conquista da Taça de Portugal faz parte dos objetivos do Sporting para esta época."É certo que ainda não conseguimos vencer o Sporting de Braga, mas se formos ver os últimos anos, temos mais vantagem sobre o Braga. Não digo que sejam mais fortes, acho que estão num bom momento e a 'estrela' tem estado este ano com o Braga. No entanto, queremos ganhar e tudo faremos para vencer em casa do Braga. Queremos estar nessa final do Jamor", afirmou.Já a goleadora Ana Capeta, que contabiliza 12 golos no campeonato nacional, reiterou que o facto de o jogo ser em Braga "não influencia aspeto algum" e que a equipa quer provar que a última derrota diante das bracarenses não reflete o valor do Sporting."O que poderá fazer a diferença é a equipa que tiver maior poder emocional, capacidade para segurar o jogo e muita paciência. Acima de tudo, temos de fazer o nosso jogo e 'não dar de caras' com o medo. Um jogo com o Braga requer muita 'cabeça'", sentenciou.O encontro dos oitavos-de-final da Taça de Portugal de futebol feminino entre Sporting e Sporting de Braga está marcado para este sábado, às 16h15, no Estádio Municipal 1.º de Maio, em Braga.