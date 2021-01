Nycole quer levar o Benfica à final da Taça da Liga

O Benfica desloca-se a Vila Nova de Famalicão esta quarta-feira com a ambição de garantir o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga e Nycole deu conta da motivação que existe no reino da águia.





"Temos trabalhado bastante e tenho a certeza de que será um jogo bastante competitivo. Estamos a trabalhar forte para chegar o momento e colocarmos o nosso melhor em prática", afirmou a avançada brasileira, em declarações citadas pela BTV.A camisola 28 do Benfica, que esta época já marcou oito golos em 18 jogos, deu conta ainda da união existente no grupo: "Estamos bastante focadas, isso é o mais importante. Vamos entrar no campo como uma equipa, como uma família, e colocar em prática o que temos treinado. Teremos de mostrar que temos vontade e qualidade para vencer. Será um jogo em que teremos de destacar o nosso espírito de sacrifício e a nossa ambição."O Famalicão-Benfica tem início marcado para as 14 horas desta quarta-feira, na Academia FC Famalicão. O outro encontro das meias-finais, que vai colocar frente a frente Sporting e Sp. Braga, está marcado para o dia 3 de março (15 horas), em Alcochete.