Oficial: Gonçalo Nunes é o novo treinador da equipa feminina do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou a contratação de Gonçalo Nunes para o cargo de treinador principal da equipa de futebol feminino, confirmando-se notícia já adiantada por Record . O acordo é válido por duas temporadas, com o treinador a chegar do Sporting, onde foi adjunto na época passada."O Sp. Braga é um clube ambicioso, tal como eu. As primeiras impressões foram excelentes. É um clube com muitas condições, recursos logísticos e humanos. O Sp. Braga tem um gosto e carinho muito grande pelo futebol feminino", começou por dizer o técnico, de 47 anos, aos meios do clube. "Tenho os pés bem assentes na terra, mas tenho ambição. Queremos estar nas decisões, continuar a fazer crescer o clube e a modalidade em si, evoluir as jogadoras no futebol feminino e estar mais próximos da conquista de títulos", frisou."Há três objetivos bem claros. O primeiro é ter a equipa o mais competitiva possível e nas decisões. Queremos ser uma equipa organizada, com uma mentalidade forte e guerreira. Em segundo lugar, temos de perceber que estamos numa fase de transição, com uma equipa técnica e ideias novas e com uma mudança na construção do plantel. Acima de tudo, é um projeto muito vincado no presente e futuro. Por fim, o mais importante, queremos que toda a gente usufrua e que goste de ser Braga, dentro e fora de campo. Sempre com a mesma forma de estar: ambição e compromisso máximo, para que todos juntos possamos cumprir os objetivos", acrescentou.João Castelo-Branco (treinador adjunto), Clemente Pimenta (treinador de guarda-redes), Márcio Santos (analista) e João Atalaia (preparador físico) são os restantes elementos da equipa técnica. A pré-temporada da equipa feminina começa na próxima segunda-feira, com a realização de exames médicos e provas físicas.