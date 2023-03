Oficial: Hervé Renard é o novo treinador da seleção francesa de futebol feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já não há mais espaço para dúvidas nem rumores. A Federação Francesa de Futebol informou esta quinta-feira que Hervé Renard é o novo selecionador da equipa nacional de futebol feminino até, pelo menos, agosto do próximo ano, marcando assim presença à frente da equipa no Mundial da Austrália e Nova Zelândia, de 20 julho a 20 de agosto, e nos Jogos Olímpicos de Paris'2024, entre 25 de julho a 10 de agosto.

Hervé Renard, que recentemente marcou presença no Mundial do Qatar ao comando da seleção da Arábia Saudita - venceu a campeã mundial Argentina na ronda inaugural do torneio -, será apresentado já esta sexta-feira, pelas 11 horas (horário de Portugal Continental), onde aproveitará para anunciar desde logo a lista de convocadas para os dois próximos jogos da seleção francesa, diante de Colômbia (7 de abril) e Canadá (11 de abril).