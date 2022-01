Oficial: Jéssica Silva é reforço do Benfica

Já é oficial. Depois de alguns contratempos, Jéssica Silva foi esta sexta-feira apresentada como o mais recente reforço da equipa feminina do Benfica.A internacional portuguesa chega à Luz depois de uma temporada ao serviço das norte-americanas do Kansas City, onde somou duas assistências em 14 jogos realizados. Antes, Jéssica Silva representou as francesas do Lyon, onde conquistou uma Liga dos Campeões feminina e um campeonato francês.Em Portugal, a internacional portuguesa vestiu as camisolas da União Ferreirense, do Clube de Albergaria e ainda do Sporting de Braga.