Ouriense assegura a permanência na Liga BPI

O Ouriense vai continuar na Liga BPI em 2023/24. Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão do playoff de permanência/subida, o conjunto de Ourém empatou agora 1-1 em casa do Gil Vicente e garantiu a permanência no principal escalão do futebol feminino em Portugal.Apesar de a equipa de César Martins ter sorrido no final, a verdade é que foi o Gil Vicente quem começou melhor.Logo aos 8', Adriana Semedo aproveitou um atraso de uma adversária que ficou curto e colocou as barcelenses na frente, num cenário que deu esperança aos adeptos que marcaram presença no Estádio de Carapeços. As gilistas foram tendo mais bola, mas as oportunidades de real perigo forma escassas e o Ouriense aproveitou. Aos 37', após um livre cobrado por Sara Brasil, Lorena Santana desviou de cabeça, não dando hipóteses de defesa a Luiza Jesus. O intervalo chegou assim com o 1-1 no marcador.Após o descanso, o Gil Vicente foi atrás do único resultado que lhe interessava, ao passo que o Ouriense tentou controlar o ímpeto gilista. O facto de o jogo ter tido muitas paragens não favoreceu o Gil Vicente, que raras vezes conseguiu aproximar-se da baliza adversária.Dessa forma, o apito final chegou com o empate que foi ao encontro das pretensões da formação de Ourém.