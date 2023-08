Ouriense contrata ex-voleibolista norte-americana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clube Atlético Ouriense (@clubeatleticoouriense)

Sim, leu bem. O Ouriense contratou uma ex-voleibolista. Trata-se de Kelli Lynn Swenson, defesa norte-americana que durante um ano passado decidiu experimentar o voleibol e, aos 26 anos, mudou-se para a Alemanha e defendeu as cores do Schweriner, tendo, inclusive, disputado a Taça CEV – segunda competição de voleibol mais importante de clubes europeus. Agora, depois de já ter representado os Milwaukee Panthers e o Vllaznia Shkoder (Albânia), decidiu voltar ao futebol e reforçou o Ouriense que, recorde-se, vai disputar a Liga BPI, depois de ter alcançado a permanência no playoff.