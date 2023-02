Ouriense faz segunda maior venda de sempre em Portugal por... 10 mil euros

Marta Edyth, médio brasileira de 23 anos, tornou-se na segunda transferência mais cara de sempre no futebol feminino em Portugal. A jogadora, que completou 15 jogos e fez dois golos ao serviço do Ouriense na presente temporada, foi contratada pelas chinesas do Shanghai Shengli, que pagou qualquer coisa como 10 mil euros pelo seu passe.Refira-se que a maior transação de sempre no nosso país pertence ao Famalicão, que em 2021 acordou a venda da avançada Mylena Freitas, também ao Shanghai Shengli, pela cláusula de rescisão de 50 mil euros.