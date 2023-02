Panamá bateu Paraguai e conquistou última vaga no Mundial feminino de 2023

O Panamá conquistou esta quinta-feira a 32.ª e última vaga no Mundial feminino de futebol de 2023, ao vencer o Paraguai por 1-0, na final do Grupo C do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Um golo de Lineth Cedeno, jogadora das italianas da Sampdoria, aos 75 minutos, selou o apuramento das panamianas, que nas meias-finais do agrupamento tinham deixado pelo caminho a Papua Nova Guiné, com um triunfo por 2-0.

No que respeita ao Play-off Intercontinental, o Panamá junta-se nos apurados ao Haiti, que bateu o Chile por 2-1, e a Portugal, também vencedor por 2-1, perante os Camarões, graças a um penálti de Carole Costa, aos 90+4 minutos.

O Panamá aumenta para seis o número de seleções da CONCACAF apuradas para o Mundial de 2023, juntando-se a Canadá, Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos e Haiti.

Por seu lado, Portugal tornou-se a 12.ª seleção europeia a qualificar-se, depois de Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Suíça e República da Irlanda.

As coanfitriãs Austrália e Nova Zelândia (Oceânia), China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul) são as outras participantes.

A fase final do Mundial de 2023 realiza-se na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.