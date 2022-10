Pauleta aborda naturalização: «Portugal é o país que me abriu as portas»

Paula Domínguez ou Pauleta para os amigos. O nome da espanhola do Benfica já não passa despercebido e no lançamento do duelo da Champions frente ao Barcelona, foi a porta-voz da confiança encarnada

"Esta é a minha quinta temporada num projeto que vi nascer. Passámos de jogar na segunda divisão para competir, pelo terceiro ano consecutivo, na Liga dos Campeões. Somos uma equipa que cresceu muito, que tem mais experiência e que pode alinhar frente a qualquer rival", destacou.

E já que se falava do amor pelo Benfica, Pauleta relembrou o amor por Portugal, que poderá tornar-se ainda mais forte, uma vez que está a caminho de adquirir a nacionalidade portuguesa e, assim, alinhar pela Seleção Nacional.

"Ainda tenho de esperar e haverá tempo para falar disso. De momento estou centrada em continuar a crescer com o Benfica. Portugal é o país que me abriu as portas, fez-me profissional e está a dar-me condições para que possa viver do futebol", explicou a capitã das encarnadas.