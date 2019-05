Paulinha, Lau Machado e Ana Teles renovam pelo Sp. Braga

As jovens futebolistas Paulinha, Lau Machado e Ana Teles prolongaram o contrato com o Sporting de Braga, que se sagrou campeão nacional de futebol feminino em 2018/19, anunciou esta quarta-feira o clube minhoto.





Paulinha e Lau Machado, ambas com 19 anos, e Ana Teles, de 18, são todas internacionais nos escalões de formação por Portugal e "apostas para o futuro do Sporting de Braga", revela o sítio oficial dos minhotos."Estas renovações comprovam a forte aposta do Sporting de Braga nos jovens valores do futebol feminino português, começando desde já a reservar o seu futuro no clube", pode ler-se na curta nota.