Peace Efih reforça ataque da equipa feminina do Sp. Braga

Peace Efih foi esta segunda-feira apresentada como reforço para a equipa feminina do Sp. Braga. A avançada, de 22 anos, chega das israelitas do Kiryat Gat e confere mais uma opção para o ataque da formação orientada por Gonçalo Nunes.A internacional nigeriana conta ainda com passagens por Zaragoza CFF e Sporting de Huelva, ambos de Espanha, e Edo Queens e River Angels, duas equipas do seu país natal.Efih marcou presença na última edição da CAN de futebol feminino com a seleção nigeriana e apontou mesmo um golo, diante do Burundi.A jogadora já trabalha com o restante plantel do Sp. Braga e pode mesmo ser opção para o jogo de domingo, frente ao CA Ouriense.