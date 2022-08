Pedro Alegria: «Fizemos um excelente jogo e agora, no dia 26, é vencer o Benfica»

Pedro Alegria, treinador-adjunto do Sporting, reagiu à qualificação das leoas para a final da Supertaça com satisfação.





"Foi uma estreia muito positiva e a vitória claramente merecida da nossa parte. Fomos o conjunto mais forte, tivemos mais bola, mais oportunidades, acho que fomos justos vencedores. Conseguimos aliar a experiência com a estreia de algumas atletas da formação e claramente mostrar a toda a gente que o Sporting é um clube formador não só masculino, mas também feminino. Fizemos um excelente jogo e agora, no dia 26, é vencer o Benfica. Espera que a vitória venha para nós, que consigamos a terceira Supertaça e continuar a ser o clube com mais Supertaças no palmarés", vincou que viu o Sporting bater o Famalicão (3-0) nas meias-finais.

O novo formato da Supertaça



"É uma oportunidade que os clubes têm de ter jogos mais competitivos já na pré-época. É com estes jogos mais competitivos que os clubes conseguem evoluir. É muito importante a Supertaça ter esta dinâmica. E estar já a dizer que o Famalicão não tem capacidade para disputar qualquer coisa é injusto. Não podemos avaliar uma época por causa de um jogo".