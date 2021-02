Pentacampeão europeu Lyon defronta Brondby nos 'oitavos' da Champions feminina

O Lyon, pentacampeão europeu e clube no qual alinha a portuguesa Jéssica Silva, vai defrontar as dinamarquesas do Brondby nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

As italianas da Fiorentina, que contam com a portuguesa Cláudia Neto no plantel, vão discutir a passagem aos 'quartos' da competição com as inglesas do Manchester City.

O Wolfsburgo, finalista vencido da última edição, defronta nos oitavos de final as norueguesas do LSK Kyinner.

Os jogos da primeira mão dos oitavos da final disputam-se em 03 e 04 de março, estando os da segunda mão marcados para os dias 10 e 11 do mesmo mês.

A avançada Jéssica Silva tornou-se em 30 de agosto do ano passado a primeira futebolista portuguesa a sagrar-se campeã europeia de clubes, quando o Lyon conquistou o sétimo título continental, quinto consecutivo, ao bater o Wolfsburgo por 3-1, na final disputada na cidade espanhola de San Sebastian.

Jéssica Silva não disputou a final por ter sofrido em março uma rotura completa do tendão de Aquiles.