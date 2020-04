Phil Neville deixa cargo de selecionador de Inglaterra antes do Europeu feminino

O ex-futebolista internacional e atual selecionador feminino de Inglaterra, Phil Neville, vai deixar o cargo no final do contrato, em 2021, apesar de o Europeu ter sido adiado um ano, para 2022, informou hoje a federação inglesa.

O antigo defesa do Manchester United e do Everton, levou no último ano a seleção feminina às meias-finais do Mundial, com a equipa a ser eliminada pelos Estados Unidos, que se sagraria campeã mundial na final disputada com a Holanda.

O anúncio da saída de Neville acontece um dia depois de a UEFA ter comunicado o adiamento por um ano do Europeu feminino, que se realizará apenas em 2022, em Inglaterra, depois de também ter sido adiado o Europeu masculino, de 2020 para 2021, devido à pandemia da covid-19.