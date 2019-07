A sueca Pia Sundhage é a nova selecionadora de futebol feminino do Brasil, na sequência da saída de Vadão , após a equipa canarinha ter sido eliminada nos oitavos de final do Mundial 2019.Pia Sundhage, de 59 anos, esteve à frente da seleção dos Estados Unidos entre 2008 e 2012, com a qual foi campeã olímpica, precisamente, em 2008 e 2012, ano em que assumiu a liderança da seleção da Suécia, com a qual também foi vice-campeã olímpica, em 2016."É um desafio formidável, que não podia recusar. O Brasil é um país fantástico no futebol, recheado de talentos", disse a sueca, que em 2012 chegou a ser eleita a melhor treinadora do ano.No Mundial 2019, o Brasil foi eliminado e nos oitavos de final pela anfitriã França, ao perder por 2-1, após prolongamento.