Portugal soma segundo triunfo em fases finais seis anos depois do Europeu 2017

A seleção portuguesa feminina de futebol somou esta quinta-feira o primeiro triunfo de sempre em Mundiais, ao segundo jogo, vencendo o Vietname por 2-0, em Hamilton, e, juntando os Europeus, ganhou pela segunda vez em fases finais.

Ao oitavo jogo, a formação das quinas replicou, com tentos de Telma Encarnação (sete minutos) e Kika Nazareth (21'), o que só tinha conseguido na segunda jornada da fase de grupos do Europeu de 2017, quando, em 23 de julho, superou a Escócia por 2-1, em Roterdão, na Holanda.

Carolina Mendes adiantou o conjunto luso, aos 27 minutos, para o primeiro golo português de sempre em Europeus, a escocês Erin Cuthbert ainda restabeleceu a igualdade, aos 68', mas, logo depois, aos 72', Ana Leite deu o triunfo a Portugal.

Esta era, até hoje, a única vitória lusa em fases finais, mas deixou de ser, já que as comandadas de Francisco Neto superaram o Vietname por 2-0, no Waikato Stadium, onde, em 22 de fevereiro, tinham selado o apuramento para o Mundial'2023.

Além das duas vitórias, Portugal ainda logrou pontuar mais uma vez, quando, na estreia no Euro'2022, conseguiu empatar a dois com a Suíça, depois de ter chegado aos cinco minutos a perder por 2-0 - marcaram Couba Sow, aos dois, e Rahel Kiwic, aos cinco.

Na segunda parte, a formação lusa logrou, no entanto, restabelecer a igualdade, com tentos de Diana Gomes, aos 58 minutos, e Jéssica Silva, aos 65.

Quanto aos outros cinco jogos, redundaram em outras tantas derrotas, duas no Euro'2017, a abrir, com a Espanha (0-2), e a fechar, com a Inglaterra (1-2), de nada valendo o tento de Carolina Mendes, que, então, empatou a um.

No Euro'2022, Portugal também perdeu duas vezes, após o empate com as helvéticas, primeiro com a Holanda por 3-2, após mais uma recuperação de 0-2 para 2-2 (marcaram Carole Costa, de penálti, e Diana Silva), e depois com a Suécia (0-5).

Já na Nova Zelândia, onde está a disputar a fase de grupos do Mundial'2023, Portugal tinha-se estreado com um desaire, por 1-0, face às holandesas.

O nono jogo português em fases finais está marcado para 1 de agosto, pelas 19h locais (8h em Lisboa), face aos Estados Unidos, as bicampeãs mundiais em título, sendo que só um triunfo garante à formação das quinas um lugar nos oitavos.