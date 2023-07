Portugal vai ter duas equipas na Liga dos Campeões feminina

Mónica Jorge revelou que Portugal vai, a partir de 2024/25, ter duas equipas na Liga dos Campeões feminina, algo que considerou muito importante para o desenvolvimento da modalidade no nosso país."As expectativas são sempre de crescimento. A Federação tem investido bastante num Liga que se quer mais competitiva e que se quer aproximar de outras ligas internacionais ao nível da sua maturidade, mas com uma identidade muito própria. Queremos que essa identidade seja o perfume do nosso futebol a nível internacional e estas duas vagas na Liga dos Campeões são fantásticas porque vamos ter dois clubes portugueses a mostrar o nosso futebol. Acaba por representar uma disputa interna muito saudável para se conseguir chegar a essas duas vagas. É uma responsabilidade muito grande, queremos continuar a crescer e aumentar o número de praticantes e a Liga vai continuar a ser fundamental para a promoção do nosso futebol. Acresce-nos ainda mais maturidade e responsabilidade também o facto da UEFA nos ter atribuído uma final da Liga dos Campeões, o que vai ser gratificante e valorizador para a nossa competição interna", disse a diretora da FPF para o futebol feminino depois do sorteio da Liga BPI 2023/24.A primeira presença de Portugal num Mundial servirá de promoção e referência, vincou a dirigente: "A presença no Mundial é uma promoção do nosso futebol que acaba por chegar a todos. Quando a Seleção ganha, tem boas prestações, bate recordes e começa a subir no seu ranking, todos nós gostamos e toda a menina gosta de ter essas referências. Cada vez mais a menina em Portugal precisa destas referências para poder ser motivada na prática desportiva, seja em que desporto for. Se no futebol isso acontecer através das nossas seleções nacionais, sejam elas seniores ou até nas mais jovens, ainda melhor. É sempre gratificante ao nível da Seleção Nacional podermos chegar aos mais altos patamares para depois haver mais referências para as atletas mais jovens."