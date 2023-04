Prova rainha é ‘espinha’ para Patão

O Benfica vai tentar, amanhã, carimbar a presença na final da Taça de Portugal feminina, mas para isso tem de vencer em Famalicão, no terreno da equipa que este ano lhe "marcou mais golos a nível de competições nacionais", lembrou Filipa Patão, treinadora das águias. Foi no encontro da 1ª mão das meias-finais (3-3), no Seixal, o que "só prova" que as minhotas "são uma equipa competente" e que também "querem estar na final" de uma competição que é uma ‘espinha’ na garganta da treinadora. "É o segundo título mais importante e a verdade é que tem estado aqui meio engasgado", reconheceu Filipa Patão, cujo palmarés ainda não inclui uma Taça de Portugal: "A motivação é muito forte para conquistar este título". Por sua vez, Andreia Norton assumiu que subir a escadaria do túnel do Estádio Nacional "é algo que dá arrepios só de imaginar".

Após o empate (0-0) na 1ª mão, hoje será conhecido o primeiro finalista, que sairá do duelo entre Sp. Braga e Racing Power, que recentemente assegurou a subida à Liga BPI.