PSG elimina histórico pentacampeão europeu Lyon na Champions feminina

O Paris Saint-Germain eliminou este domingo o pentacampeão europeu em título, Lyon, nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, com as parisienses a vencerem fora por 2-1, no jogo da segunda mão.

A equipa do Paris Saint-Germain, que na história tem duas finais perdidas, acabou por garantir a passagem às meias-finais da competição devido ao critério de golos fora, já que tinha perdido com o Lyon em casa na primeira mão por 1-0.

No jogo de hoje, as parisienses estiveram a perder por 1-0, com golo da avançada norte-americana Catarina Macário, de origem brasileira, aos quatro minutos, mas a francesa Grace Geyoro empatou aos 25.

Já na segunda parte, um autogolo da central Wendie Renard, aos 61 minutos, deu vantagem ao Paris Saint-Germain e deixou o Lyon, que não teve a portuguesa Jéssica Silva nas convocadas, em risco, acabando mesmo por ser eliminado.

O Lyon chegava a esta edição da 'Champions' com cinco títulos europeus consecutivos, num domínio absoluto da competição, que já tinha vencido também em 2011 e 2012, num total de sete títulos europeus.

O Paris Saint-Germain, vice-campeão em 2017 e 2015, junta-se nas meias-finais ao Barcelona, equipa que defrontará em 24 de abril e 1 de maio, e ao Bayern Munique e Chelsea, as outras duas semifinalistas.