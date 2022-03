Quarteto tem os olhos na final da Taça da Liga

Hoje é dia de decisões na Taça da Liga feminina com os jogos da segunda mão das meias-finais e no primeiro entra em ação o Benfica, que venceu as duas únicas edições até agora. As águias visitam o Famalicão, partem em vantagem e querem atingir a final. “O objetivo é passar à final e, depois, conquistá-la. Esperamos um jogo muito competitivo, mas estamos preparados”, disse o treinador-adjunto, Tiago Carmo, à BTV. Do lado famalicense, o técnico Jorge Barcellos acredita no apuramento: “Vamos trabalhar para isso. É um sonho para nós e para os nossos adeptos.”

No outro duelo, o Sporting recebe o Sp. Braga e quer virar a eliminatória após a derrota da 1ª mão. “Temos de ter muita fome de vencer o jogo e a competição. Queremos toda a gente ligada e focada”, sublinha Mariana Cabral, treinadora leonina. Já no Sp. Braga, a guarda-redes Patrícia Morais garante ambição: “A equipa está motivada e queremos fazer história.”