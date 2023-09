Quase 2 mil adeptos assistiram ao Marítimo-Famalicão nos Barreiros

Números oficiais: 1.783 espectadores estiveram este domingo de manhã, no Estádio do Marítimo (Barreiros), a assistir ao Marítimo-Famalicão, da 1.ª jornada da Liga BPI. Foi o primeiro jogo de sempre da equipa feminina do clube no 'caldeirão' e terminou com vitória madeirense por 2-1.

Depois de Kristina Maksuti, de cabeça, ter colocado as famalicenses em vantagem nos descontos da primeira parte (45'+4), a internacional Telma Encarnação igualou aos 48 minutos e Érica Costa, irmã do jogador da equipa masculina Edgar Costa, selou o 2-1 aos 84 minutos.