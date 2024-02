Racheal Kundananji ruma aos EUA e torna-se na futebolista mais cara da história

O Madrid CFF anunciou esta terça-feira a transferência da zambiana Racheal Kundananji para o FC Bay por 735 mil euros, valores que fazem da avançada de 23 anos a jogadora mais cara da história do futebol feminino. Este valor contempla ainda um bónus de cerca de 65 mil euros em objetivos, isto caso a atacante venha a atingir a marca dos 20 golos pelo emblema norte-americano na National Women's Soccer League.





Embora abrir mão de Racheal Kundananji não estivesse nos planos do Madrid CFF, a verdade é que o clube pouco pôde fazer, uma vez que o emblema norte-americano pagou o valor da cláusula de rescisão que estava estipulado no contrato da jogadora, fixada em 700 mil euros, sendo que a vontade da avançada também acabou por facilitar as negociações entre as três partes. Ainda assim, o clube de São Francisco fica comprometido a pagar mais 5% relativos aos direitos de formação.

A internacional zambiana, que auferia cerca de 100 mil euros anuais no clube da capital espanhola, assinou um contrato válido até 2029 e vai ganhar cerca de 2,3 milhões de euros ao longo das cinco temporadas, números 'estratosféricos' quando comparados com os que atualmente se praticam na modalidade.

A avançada chegou ao Madrid CFF na temporada 2022/2023, proveniente do Eibar. Durante a sua passagem pelo clube, participou em 46 jogos, tendo marcado 34 golos e contribuído com seis assistências. Em comunicado, o clube expressou gratidão à jogadora, desejando-lhe o melhor sucesso para o seu futuro.

Autor: S.R.