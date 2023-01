Racing Power faz história na Taça de Portugal

O Racing Power, único clube do segundo escalão ainda em prova, fez história na Taça de Portugal ao bater o Amora (3-0) e apurar-se para as meias finais pela primeira vez. Os primeiros minutos foram pautados pelo equilíbrio, mas sem lances de grande perigo de parte a parte. Depois, o Racing Power teve algum ascendente e conseguiu sair para o intervalo em vantagem, com um golo de cabeça de Janaina Weimer, após um cruzamento do lado direito.





No início da segunda parte, Dulce Quintana apontou o 2-0 na sequência de um canto e Doly Wabeua o terceiro golo da equipa da casa, eliminando assim a terceira equipa da Liga BPI. Nas meias finais, a turma da margem Sul vai defrontar o Sp. Braga.