Rafaela Rufino reforça Torreense

Rafaela Rufino vai reforçar a linha defensiva do Torreense. A jogadora brasileira, de 29 anos, é lateral-direita e chega a Torres Vedras proveniente do Racing Power, onde atuou nas últimas três temporadas.Ao serviço da formação do Seixal, Rufino alinhou em 68 partidas tendo apontado 13 golos. Antes da sua chegada a Portugal, a defesa passou por diversos clubes brasileiros como América Mineiro, Vitória, Criciúma e Vitória das Tabocas.