Rafaela Sudré no Torreense

Rafaela Sudré, de 28 anos, é a mais recente aquisição da equipa feminina do Torreense, atual 7ª classificada da Liga BPI. Proveniente do Amora, a brasileira, que pode atuar em qualquer posição do corredor esquerdo, assinou contrato até final da temporada.Rafaela Sudré chegou a Portugal em 2019 para representar o Paio Pires, mudando-se no ano seguinte para o Valadares. No Amora fez sete golos e seis assistências em 27 jogos em 2021/22.