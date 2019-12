Rapinoe e a luta contra a discriminação: «Quero gritar 'Cristiano, Leo, Zlatan ajudem-me'»

Megan Rapinoe, a norte-americana que ganhou a Bola de Ouro feminina, deu uma entrevista à 'France Football' em que diz não entender por que razão as grandes estrelas do desporto no masculino não se envolvem mais nas questões sociais.





Rapinoe, conhecida pelo seu talento, mas também pelas posições que defende na luta contra a discriminação, gostava de ver alguns craques assumirem posições mais firmes sobre determinados temas. "Quero gritar 'Cristiano [Ronaldo], Leo [Messi], Zlatan [Ibrahimovic], ajudem-me!' Estas grandes estrelas não se envolvem com nada, quando há tantos problemas no futebol masculino. Têm medo de perder tudo? Eles pensam isso mas não é verdade. Quem vai apagar a história do Cristiano ou do Messi por causa de uma declaração contra o racismo ou o sexismo?", questionou a norte-americana.E adiantou: "Tenho sorte em ter algum talento para poder liderar estas lutas. Não tenho medo, digo o que tenho de dizer. Estou cansada de viajar para conferências, reuniões, mas se as coisas podem mudar no nosso mundo, então eu quero estar na linha da frente."