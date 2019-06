Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rayanne Machado e Sade Pratt são reforços do Sp. Braga no futebol feminino Internacional brasileira chega proveniente do Flamengo e norte-americana do IFK Kalmar, da Suécia





• Foto: Site oficia SC Braga